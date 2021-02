Un Posto al Sole, trama 26 febbraio 2021: Nunzio nei guai? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultima puntata Un Posto al Sole della settimana oggi 26 febbraio 2021, ricca di avvenimenti e colpi di scena in attesa delle prossime trame. La decisione di Michele La puntata Un Posto al Sole oggi 26 febbraio 2021 è ricca di avvenimenti che come sempre ci lasceranno in sospeso sino alla prossima settimana. La soap napoletana tiene compagnia con le sue storie dal lunedì al venerdì e va sempre in onda su Rai Tre con un ottimo share, nonostante i vari cambi di orario. Dove eravamo rimasti? L'aggressione di Silvia e Michele è la grande protagonista di queste puntate, con decisioni e mosse azzardate che stanno compromettendo il matrimonio tra i due protagonisti molto amati della soap. Ricordiamo che la Graziani ha visto nel volto di Emil la persona che ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultima puntata Unaldella settimana oggi 26, ricca di avvenimenti e colpi di scena in attesa delle prossime trame. La decisione di Michele La puntata Unaloggi 26è ricca di avvenimenti che come sempre ci lasceranno in sospeso sino alla prossima settimana. La soap napoletana tiene compagnia con le sue storie dal lunedì al venerdì e va sempre in onda su Rai Tre con un ottimo share, nonostante i vari cambi di orario. Dove eravamo rimasti? L'aggressione di Silvia e Michele è la grande protagonista di queste puntate, con decisioni e mosse azzardate che stanno compromettendo il matrimonio tra i due protagonisti molto amati della soap. Ricordiamo che la Graziani ha visto nel volto di Emil la persona che ...

