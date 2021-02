Istat, crollo record del fatturato dei servizi: -12,1% nel 2020 (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel corso del 2020 si è registrata la maggiore flessione dell’indice del fatturato delle imprese dei servizi dall’inizio delle serie storiche (disponibili dal 2001), con un calo del 12,1%, secondo quanto comunicato oggi dall’Istat. La perdita di fatturato ha colpito la quasi totalità dei settori, risultando particolarmente marcata nelle attività più toccate dalle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria, come quelle legate alla filiera del turismo. Sono in controtendenza i settori dei servizi postali e attività di corriere e dei servizi IT e altri servizi informativi, con incrementi annui rispettivamente del 4,4% e dell’1,8%. Nel quarto trimestre l’Istat ha stimato che l’indice destagionalizzato del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel corso delsi è registrata la maggiore flessione dell’indice deldelle imprese deidall’inizio delle serie storiche (disponibili dal 2001), con un calo del 12,1%, secondo quanto comunicato oggi dall’. La perdita diha colpito la quasi totalità dei settori, risultando particolarmente marcata nelle attività più toccate dalle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria, come quelle legate alla filiera del turismo. Sono in controtendenza i settori deipostali e attività di corriere e deiIT e altriinformativi, con incrementi annui rispettivamente del 4,4% e dell’1,8%. Nel quarto trimestre l’ha stimato che l’indice destagionalizzato del ...

