Pete Townshend: "Pronto a fare un album" (Di martedì 23 febbraio 2021) L'ultimo album degli Who risale al 2019. Di recente Pete Townshend, storico chitarrista della band britannica, ha dichiarato in un'intervista la volontà di registrare un nuovo album dopo il lockdown. A 75 anni, il leggendario chitarrista ha ancora fame di rock. Chi è Pete Townshend? Pete Townshend è il chitarrista degli Who, band britannica ritenuta tra le più grande della storia del rock. Nel corso della carriera, durata oltre 50 anni, ha contribuito a rendere la band una delle più influenti e importanti del XX secolo. Conosciuto non solo per la tecnica, ma anche per la teatralità delle esibizioni, Pete Townshend ha demolito nel corso degli anni la sua bella dose di chitarre. Col tempo questa sua inclinazione è ...

