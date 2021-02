Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia e la verità sul tradimento a Sarcina: «Sono stata male, mi insultavano per strada» (Di martedì 23 febbraio 2021) . Ad un anno di distanza dall’uscita dal Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’influencer e Paolo Ciavarro. La Incorvaia ha commentato da Barbara D’Urso il libro scritto dal suo ex ‘Nel Mezzo’ che parla anche di lei. Ospite di Barbara D’Urso insieme al compagno Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha commentato a Live – Non è la D’Urso, l’autobiografia, “Nel Mezzo” scritta dell’ex marito Francesco Sarcina in cui si parla della fine del matrimonioa causa di un tradimento con Riccardo Scamarcio. Nel libro che Clizia dice di non aver ancora letto, Sarcina scrive: «Lei voleva rimettere in carreggiata la sua carriera a iniziò a pregarmi di darle una mano, perché aveva beccato un aggancio per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 febbraio 2021) . Ad un anno di distanza dall’uscita dal Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’influencer e Paolo Ciavarro. Laha commentato da Barbarail libro scritto dal suo ex ‘Nel Mezzo’ che parla anche di lei. Ospite di Barbarainsieme al compagno Paolo Ciavarro,ha commentato a Live – Non è la, l’autobiografia, “Nel Mezzo” scritta dell’ex marito Francescoin cui si parla della fine del matrimonioa causa di uncon Riccardo Scamarcio. Nel libro chedice di non aver ancora letto,scrive: «Lei voleva rimettere in carreggiata la sua carriera a iniziò a pregarmi di darle una mano, perché aveva beccato un aggancio per ...

