Covid, le varianti arrivano nel Lazio, D’Amato: “Link dall’Umbria e 4 zone rosse” (Di martedì 23 febbraio 2021) Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Un dato anche quello del Lazio (relativo alle ultime 24 ore), in linea con il trend nazionale, continuamente contraddetto in merito alla situazione Covid, dall’altalenante situazione dei contagi che, in virtù dell’avvento delle varianti, muta di giorni in giorno, quando bene e quando male. Ed ora, come del resto ci si aspettava, le cosiddette varianti “si affacciano nel Lazio”. E’ quanto annunciato poco fa nell’ambito della pomeridiana videoconferenza della task force Covid-19 (con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù), dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Il comune di Torrice (Fr), diventa la ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 febbraio 2021) Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Un dato anche quello del(relativo alle ultime 24 ore), in linea con il trend nazionale, continuamente contraddetto in merito alla situazione, dall’altalenante situazione dei contagi che, in virtù dell’avvento delle, muta di giorni in giorno, quando bene e quando male. Ed ora, come del resto ci si aspettava, le cosiddette“si affacciano nel”. E’ quanto annunciato poco fa nell’ambito della pomeridiana videoconferenza della task force-19 (con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù), dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio. Il comune di Torrice (Fr), diventa la ...

