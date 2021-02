Juventus-Crotone diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Juventus-Crotone si gioca oggi, lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 20.45 per il Monday Night di Serie A che chiuderà la 23^ giornata di campionato. Bianconeri che proveranno a sfruttare lo stop del Milan e della Roma per guadagnare punti preziosi in ottica classifica. Ospiti che cercano di avvicinarsi alle avversarie per la lotta salvezza.Juventus-Crotone, le probabili formazionicaption id="attachment 1097889" align="alignnone" width="765" Juventus-Crotone (getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione per Andrea Pirlo, mister della Juventus, e per Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone. Le due squadre dovrebbero affidarsi rispettivamente a uffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021)si gioca, lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 20.45 per il Monday Night di Serie A che chiuderà la 23^ giornata di campionato. Bianconeri che proveranno a sfruttare lo stop del Milan e della Roma per guadagnare punti preziosi in ottica classifica. Ospiti che cercano di avvicinarsi alle avversarie per la lotta salvezza., le probabili formazionicaption id="attachment 1097889" align="alignnone" width="765"(getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione per Andrea Pirlo, mister della, e per Giovanni Stroppa, tecnico del. Le due squadre dovrebbero affidarsi rispettivamente a uffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; ...

juventusfc : Inizia la diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE on @JuventusTv: - forumJuventus : Pirlo pre #JuveCrotone: 'Dybala ancora out, Morata spero possa fare uno spezzone. McKennie e Kulusevski stringerann… - juventusfc : Focus ?? @FcCrotoneOff Stats & Facts sui nostri avversari di domani! ?? - Antonio98854326 : Questa sera la Juventus incontrerà l'ultima in classifica il Crotone i maomettani si aggrapperanno alla montagna ch… - Spelbloggare : ?? #Speltips i Serie A ?? Juventus - Crotone -