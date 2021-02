Storie da Codogno | nell' anno della pandemia

(Di domenica 21 febbraio 2021) Fino a unfa era un puntino sperdutoa pianura padana tra Lodi, Cremona e Piacenza. Una anestesista scovò il paziente uno forzando i protocolli e il paese, 15 mila abitanti, non 11 milioni, ...

Fino a un anno fa era un puntino sperduto nella pianura padana tra Lodi, Cremona e Piacenza. Una anestesista scovò il paziente uno forzando i protocolli e il paese, 15 mila abitanti, non 11 milioni, ...... ATTENZIONE NON PSICOSI" E' passato un anno esatto dai primi casi di Coronavirus a. '... dal 24 febbraio (doveva uscire nelle sale, ma sono chiuse causa covid), e che racconta ledi ...Per i caduti della pandemia nè statue, nè musei; ma boschi e alberi. «Sono simboli di rinascita». I progetti e le inaugurazioni.Giovanni Lamberti, giornalista dell'Agi, ripercorre con le testimonianze dei due governatori le prime ore di una sfida combattuta "a mani nude" ...