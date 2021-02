Litorale preso d’assalto: pienone a Fiumicino, Ostia, Torvaianica, Anzio e Nettuno (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel momento in cui la Regione Lazio ha confermato la zona gialla, i cittadini non hanno perso tempo e, approfittando della giornata quasi primaverile, si sono riversati sul Litorale romano, ma non solo. Leggi anche: Regione Lazio, un anno dalla pandemia: litorali presi d’assalto e traffico in tilt La situazione nella zona gialla Da questa domenica mattina, in molti hanno pensato di approfittare della giornata di sole per andare fuori a pranzo o per fare una passeggiata sulle spiagge e sul lungomare. Da Ostia a Fiumicino, ma anche a Nettuno e ad Anzio, sono state molteplici le scene di persone che si sono riversate per le strade, per godersi quel sole che tanto è mancato nelle ultime settimane, tra zone arancioni e maltempo. I locali sono risultati pieni e il Litorale è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel momento in cui la Regione Lazio ha confermato la zona gialla, i cittadini non hanno perso tempo e, approfittando della giornata quasi primaverile, si sono riversati sulromano, ma non solo. Leggi anche: Regione Lazio, un anno dalla pandemia: litorali presie traffico in tilt La situazione nella zona gialla Da questa domenica mattina, in molti hanno pensato di approfittare della giornata di sole per andare fuori a pranzo o per fare una passeggiata sulle spiagge e sul lungomare. Da, ma anche ae ad, sono state molteplici le scene di persone che si sono riversate per le strade, per godersi quel sole che tanto è mancato nelle ultime settimane, tra zone arancioni e maltempo. I locali sono risultati pieni e ilè ...

