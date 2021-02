Sampdoria | il traguardo di Quagliarella | un decennio in doppia cifra

(Di sabato 20 febbraio 2021) Fabiopunta a realizzare l’11esimo calciatore a raggiungere laper 10 anni Fabiopuò tagliare un altroin Serie A con la maglia della. Dopo essere diventato capocannoniere nel 2019, il capitano blucerchiato può diventare l’undicesimo giocatore nella storia del campionato italiano a raggiungere lain almeno dieci stagioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Servono però due gol contro la Lazio, contro la qualeha segnato otto gol in 27 partite in Serie A. La Lazio è anche la squadra contro cui l’attaccante ha segnato il suo 150º gol nel massimo torneo nell’aprile 2019. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria traguardo

Calcio News 24

Fabio Quagliarella punta a realizzare l'11esimo calciatore a raggiungere la doppia cifra per 10 ...... obiettivo 100 vittoria in Serie A La partita contro lanon è importante solo per il campionato, ma potrebbe anche permettere a Simone Inzaghi di raggiungere un prestigioso. Come ...Oggi è il giorno di Lazio-Sampdoria e, oltre alla vittoria, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi punta ad un altro incredibile record ...INZAGHI LAZIO SAMPDORIA SERIE A – Sabato 20 febbraio alle ore 15, la Lazio è attesa dalla sfida con la Sampdoria. Una partita importante per i biancocelesti, che dopo la sconfitta con l’Inter vogliono ...