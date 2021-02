Uomini e Donne: Roberta di Padua stronca Riccardo Guarnieri, Tina: “Vai da un sessuologo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) C’è del broncio in camera da letto, dalle parti del trono over. Sembra che qualcuno stia mettendo in dubbio la focosità di uno dei grandi protagonisti della trasmissione: Riccardo Guarnieri, ex fiamma di Ida Platano. A minare la reputazione riguardante le performance di Guarnieri tra le lenzuola sarebbe stata Roberta di Padua, con la quale Guarnieri aveva intrapreso una conoscenza. A dare il colpo di grazia è stata poi Tina Cipollari, con un consiglio al vetriolo per il Cavaliere. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: amore finito? La coppia Guarnieri-Di Padua non è una new entry nella storia del programma: i due si erano frequentati prima del periodo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) C’è del broncio in camera da letto, dalle parti del trono over. Sembra che qualcuno stia mettendo in dubbio la focosità di uno dei grandi protagonisti della trasmissione:, ex fiamma di Ida Platano. A minare la reputazione riguardante le performance ditra le lenzuola sarebbe statadi, con la qualeaveva intrapreso una conoscenza. A dare il colpo di grazia è stata poiCipollari, con un consiglio al vetriolo per il Cavaliere.Di: amore finito? La coppia-Dinon è una new entry nella storia del programma: i due si erano frequentati prima del periodo ...

LoredanaBerte : Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? ?? ?? #perserverance #mars - RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - blsnckspace : RT @carolin05107782: D: a me è piacuto troppo quello di ieri 'le donne non hanno bisogno di uomini, hanno bisogno di Dayane' SDG: si non lo… - angelalecis : RT @BaobabExp: #19febbraio di 84 anni fa, in Etiopia, il massacro di #AddisAbeba Donne, uomini e bambini fucilati, pugnalati, arsi vivi a… -