Ricolfi: «Draghi progresso enorme rispetto al Conte bis, ma sono deluso da…», il lato "agro" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sull'HuffPost l'intervista a Luca Ricolfi, sociologo, accademico, politologo, che ha espresso la sua opinione sul governo Draghi. «Il mio sentimento verso il nuovo esecutivo? agro-dolce, direi. Anzi, agro e dolcissimo. Dolcissimo perché, rispetto a quel che abbiamo avuto nell'ultimo anno e mezzo, il governo Draghi è un progresso enorme. Con il Conte bis abbiamo avuto il peggior governo dell'Italia repubblicana, un governo che ha sulla coscienza decine di migliaia di morti, e che non ha mai chiesto scusa per i propri errori. Un governo che, al solo scopo di tutelare gli equilibri fra Pd e Cinque Stelle, ha rimandato tutte le scelte cruciali e non è stato in grado di scrivere un Recovery Plan decente», ha dichiarato il 71enne ...

Come mai l'Italia non si ribella alla dittatura sanitaria Ma quello che più inquieta nel discorso di Mario Draghi è quando si domanda: "Quando usciremo, e ... come ha ben descritto in un saggio prima della pandemia il professore Luca Ricolfi. Tuttavia per ...

Professor Luca Ricolfi, il neo premier Draghi in questi due giorni ha scoperto le carte e nel suo discorso ha tratteggiato il programma di governo. Qual è il suo sentimento prevalente dopo il passaggio a Senato e ...