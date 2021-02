Nucleare Iran | prove di distensione | gli Stati Uniti accettano invito Ue a nuovi colloqui

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Gliaprono alla richiesta della Ue di riprendere i negoziati sul programmadell’, sconfessando la tesi dell’Amministrazione Trump. WASHINGTON – La questione deldi Teheran riprende la via diplomatica. Il portavoce del Dipartimento di stato americano, Ned Price, ha infatti dichiarato che gliaccetteranno l’dell’Unione europea a un incontro con l’che punta a valutare se esistono le condizioni per riprendere i negoziati sull’accordo sul programma, sconfessato Trump Inoltre, con una lettera del loro ambasciatore al Palazzo di Vetro, glihanno sconfessato la tesi ...

: Usa pronti a sedersi al tavolo per discutere del... Ned Price, ribadendo come il neosegretario di stato Anthony Blinken e la nuova Casa Bianca di Biden non sono contrari al dialogo se l'manterr i suoi impegni sule sul programma ...Gli Stati Uniti aprono alla richiesta della Ue di riprendere i negoziati sul programma nucleare dell'Iran, sconfessando la tesi di Trump.Washington ha accolto l'invito dell'Ue ad aprire i negoziati sull'accordo da cui Trump si era ritirato. Biden allenta anche le restrizioni imposte ai diplomatici iraniani all'Onu ...