(Di venerdì 19 febbraio 2021) Aumentare le giornate di stop allava a sommarsi a tutta una serie di problemi già noti. Rischiando di mettere inungià alle prese con varie criticità, non ultima l'emergenza sanitaria in atto.la, per voce della vicepresidente con delega ae agricoltura, Stefania Saccardi, si unisce al coro di proteste L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Fermo pesca: anche la Toscana protesta. Settore in ginocchio - Elbareport : Aumento giorni fermo pesca, anche la Toscana si unisce al coro di proteste - Elbareport - Quotidiano di informazion… - GrossetoNotizie : Aumento giorni fermo pesca: anche la Toscana si unisce al coro di proteste - giovgiorgetti : Toscana - Fermo pesca, la regione si unisce alle proteste | cuoreeconomico - Confcoop_ER : COOPERATIVE PESCATORI Il @Mipaaf_ vuole raddoppiare le giornate di fermo #pesca. Il NO di #Confcooperative… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermo pesca

Toscana Notizie

In base alle quali vengono raddoppiate le giornate ditecnico che segue i 30 giorni dibiologico , stop che passa da 15 a 30 giorni per barche inferiori ai 24 metri e da 20 a ...In base alle quali vengono raddoppiate le giornate ditecnico che segue i 30 giorni dibiologico, stop che passa da 15 a 30 giorni per barche inferiori ai 24 metri e da 20 a ...La capitaneria di porto e la guardia di finanza hanno arrestato due palermitani per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante i controlli sulla filiera della pesca. Nel corso di ...Aumentare le giornate di stop alla pesca va a sommarsi a tutta una serie di problemi già noti. Rischiando di mettere in ginocchio un settore già alle prese con varie criticità, non ultima l'emergenza ...