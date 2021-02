Gruppo Adler - Accordo con Faurecia per lacquisto della divisione Ast

(Di giovedì 18 febbraio 2021) IlPelzer, uno dei principali fornitori italiani di componentistica per l'automotive, ha messo a segno una nuova acquisizione. La società napoletana, controllata dal presidente dell'Anfia, Paolo Scudieri, e partecipata dal Fondo Strategico Italiano (controllato a sua volta dalla Cassa Depositi e Prestiti), ha infatti firmato una lettera d'intenti per ottenere laAcoustics and Soft Trim (Ast)francese, azienda oggi delStellantis ma destinata a essere scorporata dal colosso nato dalla fusione FCA e PSA.I numeri. L'operazione, i cui termini finanziari non sono stati ancora rivelati, rappresenta la seconda acquisizione effettuata dallanel giro di neanche quattro mesi. Lo scorso novembre, infatti, il fornitore campano ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Adler

Quattroruote

... è vicino alle nuove linee di verniciatura della MC20 (le scocche in carbonio arrivano dalla) ...euro all'interno del piano da 5 miliardi per potenziare le attività produttive in Italia del... per effetto di alcuni casi di Coronavirus riscontrati negli ultimi giorni all'interno del... ore 17.00 Trentino Itas " Lokomotiv Novosibirsk (RUS) (- Sinkanjic) Diretta SKY Sport Uno ...Torna alla luce una straordinaria raccolta di albi russi scritti tra la fine degli anni Venti e il 1933 e illustrati da grandi artisti. Una collezione ...Dal 1998 è il primo motore sviluppato e prodotto internamente. Un lavoro di precisione analogo alla meccanica utilizzata per la Formula 1 ...