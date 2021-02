«Le Iene» | l’esordio di Aurora Ramazzotti è nel segno delle donne

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una giravolta in stile Sailor Moon e Aurora Ramazzotti si ritrova con la giacca i pantaloni neri, la camicia bianca e la cravatta stretta. Dopo aver condotto il Daily di X Factor nel 2016 e aver affiancato la mamma Michelle Hunziker in Vuoi scommettere nel 2018, per Aurora è arrivato il momento di crearsi un percorso televisivo a parte cimentandosi non più come inviata, spalla e opinionista, ma come iena. La prima puntata della nuova stagione de Le Iene, andata in onda la sera del 16 febbraio, la vede, infatti, protagonista del suo primo servizio, dedicato alla scarsa presenza delle donne nel nuovo esecutivo di Mario Draghi.