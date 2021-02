Traffico Roma del 16-02-2021 ore 10:00 (Di martedì 16 febbraio 2021) Luceverde Roma veri trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord Ci sono code sulle vie casse Flaminia a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa fino a viale di Tor di Quinto incolonnamenti anche sulla Salaria Villa Spada aeroporto dell’Urbe tutto in direzione del centro città sul tratto Urbano della Roma L’Aquila code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale sulla centro proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico code a tratti da via delle Valli a via dei Campi Sportivi code per lavori sul viadotto della Magliana tratto della Roma Fiumicino dall’uscita della vecchia Trastevere a via del pattinaggio verso l’Eur sempre a proposito della Roma Fiumicino verso Roma ci sono incolonnamenti all’altezza dello svincolo per la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021) Luceverdeveri trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord Ci sono code sulle vie casse Flaminia a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa fino a viale di Tor di Quinto incolonnamenti anche sulla Salaria Villa Spada aeroporto dell’Urbe tutto in direzione del centro città sul tratto Urbano dellaL’Aquila code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale sulla centro proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico code a tratti da via delle Valli a via dei Campi Sportivi code per lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino dall’uscita della vecchia Trastevere a via del pattinaggio verso l’Eur sempre a proposito dellaFiumicino versoci sono incolonnamenti all’altezza dello svincolo per la ...

