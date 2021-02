Fan increduli, il programma Rai chiude. L’ultima puntata l’8 Marzo (Di martedì 16 febbraio 2021) L'ultimo episodio di Montalbano in onda l'8 Marzo Lunedì 8 Marzo, quindi subito dopo la frenetica settimana del Festival di Sanremo, andrà in onda su Rai1 Il metodo Catalanotti, ultimo episodio della serie. Peppino Mazzotta ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente. L'attore ha dichiarato. Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri". Secondo Mazzotta, tuttavia, dovrebbe essere un dovere morale girare almeno un episodio incentrato sull'ultimo romanzo di Camilleri: "L’ultimo romanzo, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 febbraio 2021) L'ultimo episodio di Montalbano in onda l'8Lunedì 8, quindi subito dopo la frenetica settimana del Festival di Sanremo, andrà in onda su Rai1 Il metodo Catalanotti, ultimo episodio della serie. Peppino Mazzotta ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente. L'attore ha dichiarato. Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri". Secondo Mazzotta, tuttavia, dovrebbe essere un dovere morale girare almeno un episodio incentrato sull'ultimo romanzo di Camilleri: "L’ultimo romanzo, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perchéla vicenda del commissario. Ma bisogna ...

