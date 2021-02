Al primo Slam a 27 anni dopo 3 vittorie e 10 k.o... in carriera. Karatsev, che storia! (Di martedì 16 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Aslan Karatsev è in SEMIFINALE agli #AusOpen Battuto Dimitrov 26 64 61 62 Numero 114 al mondo, proveniente dalle qualif… - danbili : @lorenzofares É incredibile che un tennista a 27 anni compiuti, al suo primo(!!) Slam, partendo dalle qualificazion… - Profilo3Marco : RT @WeAreTennisITA: DAVAI KARATSEV ?? Aslan continua la sua avventura, batte anche un Dimitrov sceso in campo con problemi fisici. Karatse… - Redblack100x100 : RT @GeorgeSpalluto: Aslan Karatsev è in SEMIFINALE agli #AusOpen Battuto Dimitrov 26 64 61 62 Numero 114 al mondo, proveniente dalle qualif… - SportStorie : RT @GeorgeSpalluto: Aslan Karatsev è in SEMIFINALE agli #AusOpen Battuto Dimitrov 26 64 61 62 Numero 114 al mondo, proveniente dalle qualif… -