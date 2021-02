Zaia: “Non si può dare lo stop allo sci 4 ore prima. I ristori non bastano, vanno pagati i danni” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il governatore del Veneto Luca Zaia si scaglia contro la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di prorogare fino al 5 marzo il divieto di riapertura degli impianti sciistici a causa dell’emergenza Covid e chiede la previsione di rimborsi per le attività colpite dai danni economici della scelta. “Le Regioni che avrebbero riaperto oggi, Lombardia e Piemonte, hanno saputo del nuovo stop quattro ore, dico quattro ore, prima della riapertura possibile degli impianti”, dice Zaia al Corriere della Sera. “Dietro alla montagna invernale”, ricorda il presidente della Regione Veneto, “ci sono sì gli impianti di risalita, i grossi operatori. Ma c’è anche una nuvola densa di piccole attività, dalla ristorazione ai maestri di sci, che non è codificata ma è imponente. Ci sono gli stagionali. Il danno è ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il governatore del Veneto Lucasi scaglia contro la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di prorogare fino al 5 marzo il divieto di riapertura degli impianti sciistici a causa dell’emergenza Covid e chiede la previsione di rimborsi per le attività colpite daieconomici della scelta. “Le Regioni che avrebbero riaperto oggi, Lombardia e Piemonte, hanno saputo del nuovoquattro ore, dico quattro ore,della riapertura possibile degli impianti”, diceal Corriere della Sera. “Dietro alla montagna invernale”, ricorda il presidente della Regione Veneto, “ci sono sì gli impianti di risalita, i grossi operatori. Ma c’è anche una nuvola densa di piccole attività, dalla ristorazione ai maestri di sci, che non è codificata ma è imponente. Ci sono gli stagionali. Il danno è ...

