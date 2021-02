Niente Champions: Pirlo fa la conta, in cinque a rischio per il Porto (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Juventus fa i conti con l’emergenza infortuni: in cinque rischiano di non farcela per la gara Champions contro il Porto No, Pirlo non vive il miglior momento della stagione. Il ko di Napoli ha allontanato la Juventus dal primo posto, gli infortuni preoccupano in vista del ritorno della Champions. Due mesi di attesa, ora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Juventus fa i conti con l’emergenza infortuni: inrischiano di non farcela per la garacontro ilNo,non vive il miglior momento della stagione. Il ko di Napoli ha allontanato la Juventus dal primo posto, gli infortuni preoccupano in vista del ritorno della. Due mesi di attesa, ora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

soldinilorenzo : Non è finito proprio niente siamo a 3 punti dal terzo posto in piena corsa Champions.........invece di criticare da… - DonatoFCIM : La cosa che mi fa sorridere è che in molti dicono 'avete già dimenticato l'uscita dalla Champions?' Ora io non vogl… - Delpinsky : @MarzianoAnsioso Un pesce lesso che si è qualificato nel girone di Champions da primo, battendo il Barça in casa lo… - nicoematti : Ben vi sta, a tutti voi che vi siete atteggiati come se fossimo il Real Madrid delle 3 Champions Stiamo facendo un… - Stefy19971966 : @Juventina962 @Giacomino731 Non vedono niente e parlano e poi arriva da un infortunio, in settimana c'è la Champion… -