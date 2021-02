Giorgia Meloni: «Da Draghi ci aspettavamo più coraggio. Nel suo governo il Pd fa la parte del leone» (Di domenica 14 febbraio 2021) «Sono ancora più convinta, dopo aver visto la formazione del governo, della scelta di Fratelli d’Italia». Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite a Tg2 Post su Raidue. «Io credo che sia un governo di compromesso. È privo del coraggio che ci saremmo aspettati da una personalità come Mario Draghi. Soprattutto è privo del coraggio di rompere con il governo precedente, di segnare una discontinuità. Ci sono molti ministri dell’esecutivo Conte. E non mi pare che si potessero definire i migliori. Mi pare invece che il governo sia molto spostato a sinistra». Questo, «perché il Pd fa la parte del leone, sia per quanto riguarda i politici sia per quanto riguarda i tecnici. L’idea di affidare il ministero del Lavoro a ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 febbraio 2021) «Sono ancora più convinta, dopo aver visto la formazione del, della scelta di Fratelli d’Italia». Lo ha detto, ospite a Tg2 Post su Raidue. «Io credo che sia undi compromesso. È privo delche ci saremmo aspettati da una personalità come Mario. Soprattutto è privo deldi rompere con ilprecedente, di segnare una discontinuità. Ci sono molti ministri dell’esecutivo Conte. E non mi pare che si potessero definire i migliori. Mi pare invece che ilsia molto spostato a sinistra». Questo, «perché il Pd fa ladel, sia per quanto riguarda i politici sia per quanto riguarda i tecnici. L’idea di affidare il ministero del Lavoro a ...

