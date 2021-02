Ubriaco minaccia quattro persone con un machete | arrestato

(Di sabato 13 febbraio 2021) Un uomo di 39 anni è statodai carabinieri per aver aggreditoa scopo di rapina,e armato di, nel parcheggio di un supermercato. È accaduto giovedì sera a Monza...

MissDarcy60 : RT @autocostruttore: Castiglion Fiorentino: nigeriano ubriaco minaccia con un coltello un'intera famiglia. All'arrivo dei carabinieri non d… - autocostruttore : Castiglion Fiorentino: nigeriano ubriaco minaccia con un coltello un'intera famiglia. All'arrivo dei carabinieri no… - CorriereCitta : Paura all’Ospedale dei Castelli: ubriaco minaccia i sanitari con un coltello e distrugge una serranda - PugliaStream : Ubriaco minaccia la moglie con i figli in casa: arrestato - AnnaP1953 : RT @Signorasinasce: #Nigeriano ubriaco al supermercato picchia i poliziotti e minaccia i medici -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco minaccia

Gazzetta del Sud

Un uomo di 39 anni stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito quattro persone a scopo di rapina,e armato di machete, nel parcheggio di un supermercato. accaduto gioved sera a Monza (ma stata resa nota solo oggi). Le prime persone a trovarselo davanti appena posteggiata l'auto sono state ...CASTIGLION FIORENTINO -con un coltello intera famiglia . E' successo nella notte a Castiglion Fiorentino. Un cittadino nigeriano ha infatti allertato i carabinieri dicendo che si era chiuso in bagno con la ...Paura nel parcheggio di un supermercato. L'uomo, completamente ubriaco, minacciava e tentava di rapinare chiunque ...Le prime persone a trovarselo davanti appena posteggiata l'auto sono state madre e figlia, di 46 e 16 anni, che l’uomo ha minacciato per farsi consegnare denaro e portafogli sfondando il parabrezza de ...