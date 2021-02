Pirlo “Cresciuti dopo la Supercoppa, andiamo a Napoli per vincere” (Di venerdì 12 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Guardiamo a noi stessi. Pensiamo a vincere le partite e stiamo attenti a chi ci sta davanti, non a chi ci sta dietro. andiamo a Napoli per vincere. I problemi di Gattuso? Sono cose che fanno parte del nostro lavoro: può capitare di essere messi in discussione o di essere esonerati. Mi spiace per Rino ma io devo pensare alla Juve, a far bene e a vincere”. Queste le parole di un determinato Andrea Pirlo, tecnico del team bianconero, alla vigilia del match col Napoli in programma al “Maradona”. Un match “atteso”, soprattutto dopo quanto successo all'andata con la gara non disputata alla Stadium per alcune positività al Covid-19 nel club partenopeo.“Pensiamo alla gara di domani. Non pensiamo a quella dell'andata e a quello che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Guardiamo a noi stessi. Pensiamo ale partite e stiamo attenti a chi ci sta davanti, non a chi ci sta dietro.per. I problemi di Gattuso? Sono cose che fanno parte del nostro lavoro: può capitare di essere messi in discussione o di essere esonerati. Mi spiace per Rino ma io devo pensare alla Juve, a far bene e a”. Queste le parole di un determinato Andrea, tecnico del team bianconero, alla vigilia del match colin programma al “Maradona”. Un match “atteso”, soprattuttoquanto successo all'andata con la gara non disputata alla Stadium per alcune positività al Covid-19 nel club partenopeo.“Pensiamo alla gara di domani. Non pensiamo a quella dell'andata e a quello che è ...

CorriereCitta : Pirlo “Cresciuti dopo la Supercoppa, andiamo a Napoli per vincere” - Italpress : Pirlo “Cresciuti dopo la Supercoppa, a Napoli per vincere” - sportli26181512 : Ronaldo per Pirlo è un eroe, per Bonucci in campo ci sono frotte di grandi uomini: quando il linguaggio del calcio… - UgoBaroni : RT @RaiSport: ?#calcio ?? #CoppaItalia ???? #JuveInter #Pirlo: 'Siamo cresciuti nell'aspetto mentale (...) abbiamo degli obiettivi ben precisi… - sportli26181512 : Pirlo: 'Inter? Juve pronta alla battaglia. Vogliamo la finale di Coppa Italia': Così il tecnico bianconero: 'Siamo… -