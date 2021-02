Sport Insider | «Diritti Tv | ancora un rinvio | la Serie A è spaccata»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Su Twitter il sempre informato accountscrive della partita sull’assegnazione dei prossimitvTV.unper la decisione tra Sky (750 milioni) e DAZN (910 con pezzettino Sky). Spaccatura perfetta: 10 contro 10 e palla in tribuna. Si vota giovedì, in data pericolosamente vicina a elezioni federali. Sempre che si facciano.TV.unper la decisione tra Sky (750 milioni) e DAZN (910 con pezzettino Sky). Spaccatura perfetta: 10 contro 10 e palla in tribuna. Si vota giovedì, in data pericolosamente vicina a elezioni federali. Sempre che si facciano.@Pippoevai @pisto gol @ZZiliani pic.twitter.com/dVzk2zcoNl —...