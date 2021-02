M5s, in tre ore 40 mila voti su Rousseau. Casaleggio: «Il quesito? L’ha deciso Crimi» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono oltre 40.000 le preferenze raccolte nelle prime 3 ore del voto sulla piattaforma Rousseau sul sostegno del Movimento 5 stelle al governo Draghi, record di preferenze nel periodo dell’esecutivo M5s-Pd-Iv-Leu. Il voto, inizialmente sospeso, è stato annunciato ieri sera e durerà fino alle 18 di oggi. I risultati sono attesi dopo le 19, si legge sul Blog delle stelle. Il quesito che viene posto agli iscritti del Movimento – e che è stato definito «manipolatorio» da 13 parlamentari pentastellati – è il seguente: «Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?» A rendere noto il numero dei votanti è stata la socia di ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono oltre 40.000 le preferenze raccolte nelle prime 3 ore del voto sulla piattaformasul sostegno del Movimento 5 stelle al governo Draghi, record di preferenze nel periodo dell’esecutivo M5s-Pd-Iv-Leu. Il voto, inizialmente sospeso, è stato annunciato ieri sera e durerà fino alle 18 di oggi. I risultati sono attesi dopo le 19, si legge sul Blog delle stelle. Ilche viene posto agli iscritti del Movimento – e che è stato definito «manipolatorio» da 13 parlamentari pentastellati – è il seguente: «Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?» A rendere noto il numero dei votanti è stata la socia di ...

