I sindacati a Draghi "Prorogare la cig e il blocco dei licenziamenti" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La conferma del blocco dei licenziamenti, il prolungamento della cassa Covid, il rafforzamento del sistema sanitario, coinvolgimento per il Recovery Plan e il confronto come strumento per rilanciare il Paese. E' quanto hanno chiesto i sindacati al premier incaricato, Mario Draghi, che ha dedicato l'ultimo giorno di consultazioni, tra l'altro, all'incontro con le parti sociali. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha auspicato che questo confronto continui anche dopo la fiducia in Parlamento. "Siamo pronti al confronto e rivendichiamo che il mondo del lavoro possa essere messo nelle condizione di diventare un protagonista. Abbiamo indicato che i giovani sono figli di migranti e se si vuole coesione e creare un clima diverso, è necessario che chi nasce qui e chi studia qui abbia gli ...

