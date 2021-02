Navigator in piazza a Montecitorio e davanti alle Prefetture per chiedere la proroga dei contratti (Di martedì 9 febbraio 2021) “Dalla parte dei più fragili con le parole e con i fatti”. E’ scritto sui cartelli dei Navigator, che sono scesi in piazza, a Roma davanti a Montecitorio e in diverse città d’Italia dinanzi alle Prefetture, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il 30 aprile, in assenza di rinnovi, i circa 2.700 lavoratori assunti per la ricerca del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno il posto di lavoro. Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp hanno proclamato la mobilitazione nazionale, con presidi davanti alla Camera e alle Prefetture a partire dalle 10 e mezza di stamattina, per chiedere la valorizzazione di queste professionalità, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) “Dalla parte dei più fragili con le parole e con i fatti”. E’ scritto sui cartelli dei, che sono scesi in, a Romae in diverse città d’Italia dinanzi, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il 30 aprile, in assenza di rinnovi, i circa 2.700 lavoratori assunti per la ricerca del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno il posto di lavoro. Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp hanno proclamato la mobilitazione nazionale, con presidialla Camera ea partire d10 e mezza di stamattina, perla valorizzazione di queste professionalità, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e la ...

