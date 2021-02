nadiaexoxo : @rainlari Inoltre allungare scuola fino al 30 giugno sarebbe veramente assurdo, specie per chi è del sud e dove il… - Italia_Notizie : La scuola secondo Draghi: ipotesi di prolungamento a giugno e nuovo calendario - techpat_yt : @Segnale_Orario Noi arriveremo al diploma con una voragine (complice una quarantena di 3 settimane a inizio anno, c… - sweetssvnflower : si vabbeh scuola fino a luglio e la maturità la faccio a luglio/agosto secondo voi? ma vaffanculo hahahahah faccio una strage - Anna91007297 : @Louis_Sacchetti @davcarretta Non spoilerare! Meglio parlare di scuola e dad inefficace (anzi, meglio: insegnanti f… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola secondo

Corriere della Sera

Beppe Grillo contro Casaleggio e Crimi LaDraghi: il prolungamento a giugno e tutte le ipotesi per cambiare il calendario Lega e 5 Stelle allo specchio: il populismo sparito di ...Il Premier incaricato Mario Draghi nella serata dell'8 febbraio , al termine delgiro di consultazioni , si è espresso a favore del prolungamento dellaalmeno fino a fine giugno per consentire il recupero degli apprendimenti . Potrebbero dunque essere proposti ...Straordinario record di adesioni per l’evento di polizia di Stato e Unieuro dedicato alla lotta contro il cyberbullismo. Oggi, a partire dalle 10, ci sarà una diretta streaming sul sito poliziadistato ...Se il governo dovesse essere interamente politico, la Lega è però pronta a reclamare un posto da ministro direttamente per Salvini Il 15 febbraio scade il decreto legge che vieta gli spostamenti fra R ...