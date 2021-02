Azione_it : Le prime dichiarazioni di Mario Draghi si concentrano sulla #scuola, che è il più grande fallimento del Governo usc… - alexbarbera : In questi giorni per le vie della Capitale circolano più aspiranti ministri degli idonei per il concorso della scuola - Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: Scuola, il Cts dà il via libera alla ripresa del concorso straordinario Le ultime quattro prove rimaste sospese si terr… - antonello_fresu : RT @FloraFrate: Le prime dichiarazioni di Mario Draghi si concentrano sulla #scuola, che è il più grande fallimento del Governo uscente. A… - Noovyis : (Concorso scuola, via libera del Cts alle ultime prove: confermato il calendario del ministero) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso scuola

ROMA - Potrà essere portato a conclusione ilstraordinario per l'immissione in ruolo dei docenti che abbiano insegnato per almeno 3 anni. In pratica si tratta dell'assunzione a tempo indeterminato di circa 32mila persone. Il Comitato ...Sospese 4 prove. Dunque si riparte. Dal 15 al 19 febbraio si terranno le 4 prove che mancavano per ilstraordinario per l'immissione in ruolo dei docenti che abbiano insegnato almeno per tre anni. Il via libera è arrivato oggi dal comitato tecnico scientifico al termine di una riunione.I concorsi pubblici erano a rischio a causa dei problemi causati dal coronavirus, ma è stato annunciato che a breve si riprenderanno le procedure concorsuali con nuove modalità di svolgimento. La data ...E’ successo ieri pomeriggio quando i Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia, impegnati in un controllo del territorio in via Leone Tolstoi, hanno notato delle persone sospette a bordo di una Jagu ...