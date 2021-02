Che Dio ci aiuti: lo sfogo di Elena Sofia Ricci “Un tragico baratro” (Di martedì 9 febbraio 2021) Cerchiamo di capire come mai, la bravissima Elena Sofia Ricci, di Che Dio ci aiuti, si è sfogata ed ha parlato di un tragico baratro. La fiction che è giunta alla sua sesta edizione, ovvero Che Dio ci aiuti, ha tra le protagoniste maggiormente amate proprio lei, ovvero Elena Sofia Ricci. Vediamo insieme, però che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 9 febbraio 2021) Cerchiamo di capire come mai, la bravissima, di Che Dio ci, si è sfogata ed ha parlato di un. La fiction che è giunta alla sua sesta edizione, ovvero Che Dio ci, ha tra le protagoniste maggiormente amate proprio lei, ovvero. Vediamo insieme, però che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pontifex_it : Oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Libertà e vita”. Mi unisco ai Vescovi italiani nel ric… - rubio_chef : Ndo stanno quelli che sbocciavano sui balconi co’r karaoke? Riditelo un po’? Resilienza... andrà tutto bene... ne u… - cmentrydrve : ma se poi sai che le cose non le sappiamo lo fai apposta dio bastaaaa - duxfightdemon : @italiadeidolori Dai commenti che leggo in giro, non hanno capito niente. Meglio allearsi con il 'nemico' e combatt… - camixwalls : dio erano solo oh oh oh e ye ye ye. CHE CAZZZOOOO -