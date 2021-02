VIDEO Luna Rossa si lancia verso Ineos: allenamento sul campo E, barca veloce e stabile con vento ballerino (Di lunedì 8 febbraio 2021) È iniziata la settimana che conduce alla Finale della Prada Cup: sabato 13 febbraio incomincerà la battaglia campale tra Luna Rossa e Ineos Uk nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Chi vincerà sette regate alzerà al cielo il trofeo e avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. Oggi l’imbarcazione italiana è tornata in acqua nel Golfo di Hauraki per una sessione di allenamento, decisamente soddisfacente stando alle immagini che giungono dall’altra parte del mondo: Luna Rossa è parsa decisamente stabile e veloce, molto solida in fase di manovra e ampiamente performante sul campo di regata E, dove soffiava un vento decisamente ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) È iniziata la settimana che conduce alla Finale della Prada Cup: sabato 13 febbraio incomincerà la battaglia campale traUk nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Chi vincerà sette regate alzerà al cielo il trofeo e avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. Oggi l’imzione italiana è tornata in acqua nel Golfo di Hauraki per una sessione di, decisamente soddisfacente stando alle immagini che giungono dall’altra parte del mondo:è parsa decisamente, molto solida in fase di manovra e ampiamente performante suldi regata E, dove soffiava undecisamente ...

