Sci di fondo, qualificazioni Ulrichehamn 2021: bene l'Italia I per gli uomini, out le azzurre al femminile (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono andate in scena le qualificazioni ad Ulricehamn, dove è in corso la team sprint di sci di fondo. Nel femminile, l'Italia non è riuscita a qualificarsi per la finale. Greta Laurent e Lucia Scardoni hanno chiuso none a 22'12 dalla leader Svezia I. Qualificate invece all'atto conclusivo Svezia II, USA I, Svizzera I, Slovenia, Norvegia I e II, Finlandia II, Cina e Repubblica Ceca I. Per gli uomini, l'Italia I ha staccato il pass per la finale con il tempo di 18'08"93. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani se la vedranno con Francia I, Svizzera I e II, Repubblica Ceca I, Svezia I e II, USA I, Finlandia II, Germania. Niente da fare invece per l'Italia II. Davide Graz e Giacomo Gabrielli hanno messo a referto il tempo di 18'16?13 ma non è bastato. SportFace.

