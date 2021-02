La senatrice Valente Pd | ' Quattro donne uccise in sette giorni | combattere il femminicidio è una priorità'

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ha ragione da vendere, anche perché isi ripetono così spesso che - paradossalmente - l'indignazione è spesso flebile, come se da più parti ci si fosse abituati.E invece no: non solo non ...

'Non bastano leggi più severe e un impianto esclusivamente repressivo per affrontare questa realtà', è convinta ladel Pd Valeria, presidente della Commissione d'inchiesta sul ...Lo ha detto ladel Pd Valeria, presidente della commissione Femminicidio del Senato. ''La violenza maschile contro le donne - ha detto - non è un'emergenza. Purtroppo si tratta di ...Firenze, 8 febbraio 2021 - Quattro donne uccise in pochi giorni. Solo le ultime di una lunga scia di sangue che non sembra volersi arrestare e che anzi, con la pandemia si è addirittura allungata. Ne ...La presidente della commissione Femminicidio del Senato: "'La violenza maschile non è un'emergenza. Purtroppo si tratta di un fenomeno culturale che continua a peggiorare sotto i nostri occhi ...