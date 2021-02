Gli svedesi scaldano i motori per le vacanze, da giugno si viaggia col passaporto per vaccinati" (Di domenica 7 febbraio 2021) La Svezia ha annunciato l'introduzione di certificati vaccinali digitali che permetteranno a chi ha già ricevuto la dose immunizzante anti - Covid di riprendere a viaggiare. L'idea del Governo di ... Leggi su europa.today (Di domenica 7 febbraio 2021) La Svezia ha annunciato l'introduzione di certificati vaccinali digitali che permetteranno a chi ha già ricevuto la dose immunizzante anti - Covid di riprendere are. L'idea del Governo di ...

TodayEuropa : #Attualità #Network Gli svedesi scaldano i motori per le vacanze, da giugno si viaggia col passaporto per vaccinati… - joe_tarallo : @roccotomasoni @Godot42405938 @GassmanGassmann Appunto. La Svezia è la mia 2° patria, e quando leggo 'inesattezze'… - roccotomasoni : @joe_tarallo @Godot42405938 @GassmanGassmann Poi però trascuri una robetta da ridere: gli svedesi non saltano le co… - giovamartinelli : @GiuseppeDentice @FCoticchia @DanieleRaineri Nel frattempo, anche gli Svedesi stano completando il loro schierament… - BaroneModerato : @Lowfisgood @Rasofarcadia Gli svedesi sono bianchi. Volete essere considerati simili agli svedesi? Io no. -