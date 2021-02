Crisi, Conte all'assemblea dei Cinquestelle: 'Non intendo entrare nel governo, desidero che siate voi' (Di lunedì 8 febbraio 2021) 'Non voglio andare al governo. Voglio che siate voi' a farlo. Giuseppe Conte interviene così, secondo quanto riferito da più fonti, all'assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) 'Non voglio andare al. Voglio chevoi' a farlo. Giuseppeinterviene così, secondo quanto riferito da più fonti, all'congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle . ...

