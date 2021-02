“Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini? La verità è un’altra” (Di sabato 6 febbraio 2021) Come sono andate davvero le cose tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini? Hanno avuto una storia? Era stata lei a parlarne per la prima volta nella Casa del Grande Fratello Vip, rivelando che avevano avuto un flirt 18 anni fa. Ora è Biagio D’Anelli a raccontare nuovi dettagli sulla vicenda, spiegando come sono andate davvero le cose secondo lui. “Lui mi raccontò quello che è accaduto con Maria Teresa. Francesco era deluso per Sanremo e fu contattato dalla Ruta per seguire il Festival”, ha detto intervenendo ai microfoni di “Quelli del gossip” su Rtl 102.5, aggiungendo che i due si erano conosciuti in occasione di un saggio di pianoforte di Guenda Goria, figlia della Ruta. “Eravamo a Rodi Garganico, mia città natale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Come sono andate davvero le cose tra? Hanno avuto una storia? Era stata lei a parlarne per la prima volta nella Casa del Grande Fratello Vip, rivelando che avevano avuto un flirt 18 anni fa. Ora è Biagio D’Anelli a raccontare nuovi dettagli sulla vicenda, spiegando come sono andate davvero le cose secondo lui. “Lui mi raccontò quello che è accaduto conera deluso per Sanremo e fu contattato dallaper seguire il Festival”, ha detto intervenendo ai microfoni di “Quelli del gossip” su Rtl 102.5, aggiungendo che i due si erano conosciuti in occasione di un saggio di pianoforte di Guenda Goria, figlia della. “Eravamo a Rodi Garganico, mia città natale. ...

