Covid, via libera condizionato della Cina a un secondo vaccino della Sinovac (Di sabato 6 febbraio 2021) L’autorità per il farmaco cinese ha dato una via libera “condizionato” ad un secondo vaccino prodotto dalla azienda provata Sinovac. Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica spiegando che l’ok è arrivato dopo una serie di test in Cina e a all’estero, ad esempio in Brasile e Turchia. “L’efficacia e la sicurezza” del nuovo composto “devono tuttavia avere ulteriori conferme”, si legge ancora nel comunicato della società. Il primo vaccino della stessa casa farmaceutica, con il virus inattivo, potrebbe essere valutato dall’Agenzia europea del farmaco che ha ricevuto i primi dati come del resto avvenuto per il russo Sputnik, di cui però sono stati pubblicati i promettenti dati di fase 3 con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) L’autorità per il farmaco cinese ha dato una via” ad unprodotto dalla azienda provata. Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica spiegando che l’ok è arrivato dopo una serie di test ine a all’estero, ad esempio in Brasile e Turchia. “L’efficacia e la sicurezza” del nuovo composto “devono tuttavia avere ulteriori conferme”, si legge ancora nel comunicatosocietà. Il primostessa casa farmaceutica, con il virus inattivo, potrebbe essere valutato dall’Agenzia europea del farmaco che ha ricevuto i primi dati come del resto avvenuto per il russo Sputnik, di cui però sono stati pubblicati i promettenti dati di fase 3 con ...

