(Di sabato 6 febbraio 2021) Due aggressioni nella stessa mattina, a, ai danni dei militanti di FdI, impegnati ine attività sul territorio per chiedere le elezioni. In particolare, uno dei due presìdi è stato assaltato da cinque. “Violenti intolleranti hanno devastato due delle oltre venti postazioni allestite in città, danneggiando ie il materiale divulgativo senza fortunatamente arrecare danni alle persone”, ha spiegato il deputato bolognese di FdI, Galeazzo. L’assalto deglial banchetto di FdI a“Abbiamo proceduto a segnalare questi individui all’autorità giudiziaria e grazie anche alle testimonianze rese da alcuni cittadini, che hanno immediatamente solidarizzato con FdI, è stato possibile indicare in sei persone, tre donne e ...

clafor66 : RT @SecolodItalia1: Bologna, anarchici assaltano i banchetti di FdI. Bignami: “I soliti odiatori” (video) - iolanda_pitti : RT @SecolodItalia1: Bologna, anarchici assaltano i banchetti di FdI. Bignami: “I soliti odiatori” (video) - de_gianni : RT @SecolodItalia1: Bologna, anarchici assaltano i banchetti di FdI. Bignami: “I soliti odiatori” (video) - danieleverone11 : RT @SecolodItalia1: Bologna, anarchici assaltano i banchetti di FdI. Bignami: “I soliti odiatori” (video) - SecolodItalia1 : Bologna, anarchici assaltano i banchetti di FdI. Bignami: “I soliti odiatori” (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna anarchici

Il Secolo d'Italia

... in Sardegna, ci sono oltre 150 murales fatti a partire dal 1969 da un gruppo dimilanesi ... Dozza () è famosa per le sue pareti dipinte. Non si tratta di veri e propri murales di ......dopo le minacce nei suoi confronti durante il corteo di ieri sera da parte degli... ... la Orioli vicesindaca di, Mertiny da Parigi e Mingardo da... Piemonte Piemonte Piemonte, zona ...Grazie alla Cineteca di Bologna, il capolavoro di Charlie Chaplin, il suo primo lungometraggio, è disponibile su mymovies ...BOLOGNA. La comparsa per la prima volta dei reparti mobili in assetto antisommossa, a sgomberare gli assembramenti che per la quarta sera consecutiva si sono creati in zona universitaria, in pieno cen ...