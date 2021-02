Rugby, Sei Nazioni: l’Inghilterra vuole subito vincere, sfida indecifrabile a Cardiff (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inizia domani, con fischio d’inizio alle 15.15, il Guinness Sei Nazioni 2021 con la sfida tra l’Italia e la Francia. Ma il weekend offre altre due sfide imperdibili a Twickenham e Cardiff, sfide che diranno già tantissimo sulle aspettative che le varie squadre hanno in questo campionato. Alle 17.45, sempre domani, a Londra scendono in campo i campioni in carica dell’Inghilterra e la Scozia. La sfida vale anche per la Calcutta Cup, ma soprattutto è il primo banco di prova per i ragazzi di Eddie Jones verso la conferma del titolo. E per farlo Jones ha scelto Owen Farrell all’apertura in una squadra molto esperta. Potrebbe esordire dalla panchina Beno Obano, mentre è fuori dai 23 di giornata Paolo Odogwu, la giovanissima ala che sarebbe convocabile anche dall’Italia. La Scozia, invece, si presenta con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inizia domani, con fischio d’inizio alle 15.15, il Guinness Sei2021 con latra l’Italia e la Francia. Ma il weekend offre altre due sfide imperdibili a Twickenham e, sfide che diranno già tantissimo sulle aspettative che le varie squadre hanno in questo campionato. Alle 17.45, sempre domani, a Londra scendono in campo i campioni in carica dele la Scozia. Lavale anche per la Calcutta Cup, ma soprattutto è il primo banco di prova per i ragazzi di Eddie Jones verso la conferma del titolo. E per farlo Jones ha scelto Owen Farrell all’apertura in una squadra molto esperta. Potrebbe esordire dalla panchina Beno Obano, mentre è fuori dai 23 di giornata Paolo Odogwu, la giovanissima ala che sarebbe convocabile anche dall’Italia. La Scozia, invece, si presenta con il ...

