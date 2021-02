(Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ scomparso nel primo pomeriggio di ieri, dopo essersi allontanato daintorno alle 14.30. Di Mario De Angelis,no, non si hanno più notizie. La suaha lanciato un disperato appello sui social affinché chiunque possa averlo visto li contatti. Mario è alto 1.75, è calvo e al momentosparizione indossava un giubbotto blu e un paio di jeans. Si è allontanato dalla sua abitazione in zona Pineta Sacchetti/Boccea. I suoi familiari ne hanno denunciato la scomparsa alle autorità e hanno avviato le ricerche in zona Cassia/Corso Francia, ovvero l’ultimo posto in cui il suo cellulare è stato agganciato da una cella telefonica. su Il CorriereCittà.

CorriereCitta : Roma, 77enne esce da casa e scompare nel nulla: l’appello della famiglia per ritrovarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 77enne

Il Corriere della Città

Sono 53 i casi positivi registrati nel territorio della Asl4 1 ad Allumiere 10 a Civitavecchia 2 a Santa Santa Marinella 3 a TolfaSventata rapina nei confronti di unromano , vittima di due malviventi. I Carabinieri, in transito in via Boccea, arrivati all'altezza di via de Camillis, hanno notato i due , entrambi già noti alle forze dell'ordine, mentre ...In provincia di Frosinone 2 vittime: un 77enne di San Giovanni Incarico e una 88enne di Ausonia. Nelle ultime 24 ore, su 974 tamponi, i guariti (131) sono quasi il doppio dei positivi (73). A livello ...CIVITAVECCHIA – C’è preoccupazione per il cluster legato alla festa illegale a Tolfa. Mentre continuano a salire i positivi, ieri a Civitavecchia se ne sono registrati dieci di nuovi con sei guariti e ...