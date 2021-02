Lui è peggio di me, perché è saltato lo show di Giallini e Panariello (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cambio di programma per Lui è peggio di me, il nuovo show di Rai 3 con protagonisti Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il pubblico ha dovuto rinunciare alla prima puntata, che in effetti era stata confermata anche nella conferenza stampa in streaming del 4 febbraio, alla quale avevano partecipato i due attori insieme a Franco Di Mare, direttore di rete. Lui è peggio di me avrebbe dovuto esordire il 5 febbraio in prima serata ma al suo posto Rai 3 ha scelto di mandare in onda Missione Draghi, speciale del Tg3 condotto dal giornalista Maurizio Mannoni dedicato alle consultazioni del neo-incaricato Presidente del Consiglio Mario Draghi. Non è la prima volta che uno show nuovo di zecca è costretto a rinviare la prima puntata per cause di forza maggiore. Lo stesso destino era toccato il ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cambio di programma per Lui èdi me, il nuovodi Rai 3 con protagonisti Marcoe Giorgio. Il pubblico ha dovuto rinunciare alla prima puntata, che in effetti era stata confermata anche nella conferenza stampa in streaming del 4 febbraio, alla quale avevano partecipato i due attori insieme a Franco Di Mare, direttore di rete. Lui èdi me avrebbe dovuto esordire il 5 febbraio in prima serata ma al suo posto Rai 3 ha scelto di mandare in onda Missione Draghi, speciale del Tg3 condotto dal giornalista Maurizio Mannoni dedicato alle consultazioni del neo-incaricato Presidente del Consiglio Mario Draghi. Non è la prima volta che unonuovo di zecca è costretto a rinviare la prima puntata per cause di forza maggiore. Lo stesso destino era toccato il ...

