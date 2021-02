La musica nel cuore, Come un gatto in tangenziale o The Equalizer 2? La tv del 4 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 4 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno trasmessi due episodi dal titolo “Il mio angelo” e “Segreto di famiglia”. Nel primo, Azzurra si trova alle prese con un’importante decisione: valutare la famiglia più adatta per adottare Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino… Nel secondo, il ritorno ad Assisi di Elisa, la sorella di suor Angela, porta a galla segreti di famiglia. Anche Erasmo, aiutato da Carolina, indaga per rintracciare sua madre. Nel frattempo, Monica si ritrova a dover gestire la visita inaspettata di una sua parente , la zia Franca, e convince Nico e Penny ad aiutarla ad ottenere da lei un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 4su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno trasmessi due episodi dal titolo “Il mio angelo” e “Segreto di famiglia”. Nel primo, Azzurra si trova alle prese con un’importante decisione: valutare la famiglia più adatta per adottare Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino… Nel secondo, il ritorno ad Assisi di Elisa, la sorella di suor Angela, porta a galla segreti di famiglia. Anche Erasmo, aiutato da Carolina, indaga per rintracciare sua madre. Nel frattempo, Monica si ritrova a dover gestire la visita inaspettata di una sua parente , la zia Franca, e convince Nico e Penny ad aiutarla ad ottenere da lei un ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #31gennaio 1958 Domenico #Modugno canta #Volare (Nel blu dipinto di blu). La canzone di #Sanremo… - nonfacciotesto : I bovini hanno la musica nel sangue. - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Il 12 febbraio #Neffa pubblicherà ‘Aggio perzo ‘o suonno’, il primo singolo di una «nuova avventura discografica, un p… - antonio29614323 : @Chaos4CR @lordgogara @Jack___CR Già che hanno cambiato musica nel gioco qualcosa l’hanno fatta poi dico io non pos… - ultimafalsa : RT @tomlinsonheart_: secondo me una canzone troppo sottovalutata di louis è just hold on, perché l’ha scritta in un momento della sua vita… -