Izzo | “Io | cresciuto a Scampia tra fame e malavita Il calcio mi ha salvato”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Armando, difensore del Torino, in una lettera affidata alla rivista online "Cronache di spogliatoio" ha voluto raccontare la sua infanzia difficile trascorsa a: "Le scale della palazzina D erano intervallate da enormi pozzanghere dovute alle infiltrazioni di umidità. Le salivo a due a due con in mano le casse dell’acqua. Erano le consegne che odiavo di più. Quando mio zio, proprietario di una salumeria nel quartiere, mi mandava lì, al decimo piano, era un calvario. Per me la parola alternativa non era contemplata. Quando nasci anon sai cosa c’è fuori, non vedi altre prospettive. Per me l’unica parola era sopravvivenza.La maggior parte degli amici con cui condividevo quei pomeriggi in piazza è finita in galera. C’era chi spacciava, altri rubavano. Non li ho mai giudicati e loro mi hanno tenuto lontano da quella ...