Beppe Grillo e Valente davanti a Chigi, è tempo di satira (Di giovedì 4 febbraio 2021) Beppe Grillo è stato avvistato davanti a Palazzo Chigi, confabulava con l’Onorevole pentastellato Simone Valente Beppe Grillo (Niccolò Caranti, Wikipedia Commons)Un falso Beppe Grillo, la telecamera di Striscia che lo accompagna e un senatore Valente tutt’altro che di buon umore. Si prova anche a ridere in questi giorni di crisi. In piazza Montecitorio arriva la simpatia, non troppo ben accolta dagli esponenti del Movimento Cinque Stelle. Tra un “vaffa” e qualche cruda considerazione sulle trattative di questi mesi, il finto Grillo se la ride alle spalle dei poveri pentastellati. Ma non è stato solo Valente a finire nei video di Strscia. Anche a Michele Gubitosa non ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021)è stato avvistatoa Palazzo, confabulava con l’Onorevole pentastellato Simone(Niccolò Caranti, Wikipedia Commons)Un falso, la telecamera di Striscia che lo accompagna e un senatoretutt’altro che di buon umore. Si prova anche a ridere in questi giorni di crisi. In piazza Montecitorio arriva la simpatia, non troppo ben accolta dagli esponenti del Movimento Cinque Stelle. Tra un “vaffa” e qualche cruda considerazione sulle trattative di questi mesi, il fintose la ride alle spalle dei poveri pentastellati. Ma non è stato soloa finire nei video di Strscia. Anche a Michele Gubitosa non ...

