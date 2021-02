Nuovamente in fiamme l’appartamento di Lacedonia: colpa del forte vento (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLacedonia (Av) – Questa mattina a Lacedonia, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha notato una fitta coltre di fumo fuoriuscire dalle finestre dell’appartamento di edilizia popolare, già evacuato a seguito di un incendio divampato lunedì scorso. Prontamente intervenuti, i militari hanno constatato che, a causa del vento, dei residui di combustione avevano ravvivato le fiamme. Nell’immediatezza i Carabinieri, grazie all’aiuto di alcuni condomini, hanno organizzato un passamano con secchi d’acqua per frenare il propagarsi delle fiamme, fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno spento definitivamente l’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Questa mattina a, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha notato una fitta coltre di fumo fuoriuscire dalle finestre deldi edilizia popolare, già evacuato a seguito di un incendio divampato lunedì scorso. Prontamente intervenuti, i militari hanno constatato che, a causa del, dei residui di combustione avevano ravvivato le. Nell’immediatezza i Carabinieri, grazie all’aiuto di alcuni condomini, hanno organizzato un passamano con secchi d’acqua per frenare il propagarsi delle, fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno spento definitivamente l’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

