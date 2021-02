‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 2/02/21 (Di martedì 2 febbraio 2021) Io sono giunta alla conclusione che quest’anno Uomini e Donne sia una specie di test per noi blogger, una cosa tipo ‘devi trovare mille modi per commentare il cazzodiniente che mandiamo in onda ogni giorno‘, se riesci a vincere la sfida vai avanti altrimenti il blog ti implode con tanto di risata malefica di Queen Mary in sottofondo. Io onestamente faccio sempre più fatica perché realmente vanno in onda delle puntate che sono prive di qualsiasi contenuto. Cioè ma ad esempio, no, ma tutto sto tempo perso appresso alla segnalazione su Maurizio Guerci, quando sapevano già che non avrebbero potuto portare nessuna prova perché la misteriosa talpa non aveva intenzione di metterci la faccia, a che cazzo è servito? Mezz’ora messi lì a discutere, fare congetture, ipotesi e valutazioni solo per dare a Gianni Sperti il piacere di amoreggiare quei 10 secondi col un cellulare altrui? Perché poi, ... Leggi su isaechia (Di martedì 2 febbraio 2021) Io sono giunta alla conclusione che quest’anno Uomini e Donne sia una specie di test per noi blogger, una cosa tipo ‘devi trovare mille modi per commentare il cazzodiniente che mandiamo in onda ogni giorno‘, se riesci a vincere la sfida vai avanti altrimenti il blog ti implode con tanto di risata malefica di Queen Mary in sottofondo. Io onestamente faccio sempre più fatica perché realmente vanno in onda delle puntate che sono prive di qualsiasi contenuto. Cioè ma ad esempio, no, ma tutto sto tempo perso appresso alla segnalazione su Maurizio Guerci, quando sapevano già che non avrebbero potuto portare nessuna prova perché la misteriosa talpa non aveva intenzione di metterci la faccia, a che cazzo è servito? Mezz’ora messi lì a discutere, fare congetture, ipotesi e valutazioni solo per dare a Gianni Sperti il piacere di amoreggiare quei 10 secondi col un cellulare altrui? Perché poi, ...

