Tebas sulla Superlega | «Infantino da che parte sta?» – VIDEO

(Di martedì 2 febbraio 2021) Javierè tornato a parlare dell’ipotesiin Europa Javier, presidente della Liga Spagnola, è tornato a parlare dell’ipotesiin Europa. «Mi sembra di capire che la nota rilasciata dalla Fifa e dalle confederazioni sia leale, come istituzioni. Ho più dubbi sul presidente della FIfa che deve chiarirecipazione ad alcuni incontri per questo progetto. Perché so che l’ha fatto. E deve chiarire se abbia dato il suo appoggio a questo progetto. La Fifa deve chiarire il nome che appare sotto il codice W01 nel documento distribuito». Leggi su Calcionews24.com

AzzoJacopo : D'altronde, quando Florentino fece quelle uscite sulla Superlega, Tebas sostenne che era certo che Agnelli - con cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tebas sulla

Sportface.it

Il presidente della Liga Spagnola Javierè tornato a parlare dell'ipotesi Superlega in Europa... mentre Aristotele nel suo trattatomemoria e la riminiscenza parla anche di contiguità. ... Tanto bizzarra che è durata il tempo di pochi giorni con sole tre repliche di "Land" di Sergio ...Javier Tebas, presidente della Liga Spagnola, è tornato a parlare dell’ipotesi Superlega in Europa. «Mi sembra di capire che la nota rilasciata dalla Fifa e dalle confederazioni sia leale, come istitu ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...