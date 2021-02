La VR46 Riders Academy pronta ad un test privato a Portimao (Di martedì 2 febbraio 2021) La VR46 Riders Academy organizza un test privato come Honda Ducati e KTM. Dopo la recente cancellazione dei test ufficiali in Malesia, sono molte le case che hanno deciso di procedere autonomamente, a seguire l’esempio c’è anche la VR46 Academy del Dottore. I giovani talenti della squadra lasceranno il Ranch di Tavullia per allenarsi sul circuito di Portimao, in Portogallo. Al team verranno fornite delle moto stradali, così da permettergli di allenarsi in vista della nuova stagione. VR46 Riders Academy in pista All’appello saranno presenti, della categoria massima: Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e la new entry Luca Marini; i primi due in sella a due Yamaha R1 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Laorganizza uncome Honda Ducati e KTM. Dopo la recente cancellazione deiufficiali in Malesia, sono molte le case che hanno deciso di procedere autonomamente, a seguire l’esempio c’è anche ladel Dottore. I giovani talenti della squadra lasceranno il Ranch di Tavullia per allenarsi sul circuito di, in Portogallo. Al team verranno fornite delle moto stradali, così da permettergli di allenarsi in vista della nuova stagione.in pista All’appello saranno presenti, della categoria massima: Valentino Rossi, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e la new entry Luca Marini; i primi due in sella a due Yamaha R1 ...

... con le moto tassellate per allenamenti tanto divertenti quanto impegnativi in quell'angolo di paradiso ( ora anche con un nuovo coach riders ), i ragazzi della VR46 Riders Academy questa volta hanno ...

Lasciato il Ranch di Tavullia, i portacolori della VR46 Riders Academy si dirigono a Portimao in Portogallo verso l'Autódromo Internacional do Algarve dove, il 3 e il 4 febbraio, svolgeranno un test con delle moto stradali. Presenti alla due giorni, ...

La VR46 Riders Academy pronta ad un test privato a Portimao. Ecco le date scelte dalla squadra di Rossi. Ci sarà anche un rivale della MotoGP?

Valentino Rossi e i piloti della VR46 Academy in pista il 3 e 4 febbraio con delle moto stradali prima dei test ufficiali del motomondiale ...

