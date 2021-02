Inter-Juventus | che gol di Lautaro Martinez | assist di Barella | è 1-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’è in vantaggio. Nel match contro la, valevole per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2020/2021, i ragazzi di Antonio Conte trovano la rete dell’1-0 grazie ad una azione in verticale condotta dache, da destra, trova alla perfezione: l’attaccante argentino di prima intenzione lascia partire un destro fulmineo che sorprende Buffon, non esente da colpe. In alto il. SportFace.