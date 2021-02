Svelata una clausola del contratto di Di Francesco: quando vincerà una partita, firmerà il rinnovo a vita per il Cagliari (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SplendorSolis00 : RT @intuslegens: 1) Stiamo facendo fallire l'Italia per motivi eccezionali, cioè tali che se cessano tutto torna come prima (Conte). 2) Sti… - EffettoFrank : RT @intuslegens: 1) Stiamo facendo fallire l'Italia per motivi eccezionali, cioè tali che se cessano tutto torna come prima (Conte). 2) Sti… - Riscossa_Italia : RT @intuslegens: 1) Stiamo facendo fallire l'Italia per motivi eccezionali, cioè tali che se cessano tutto torna come prima (Conte). 2) Sti… - infoitcultura : Fedez e Francesca Michielin fuori da Sanremo 2021? Svelata per errore una parte di Chiamami per nome - SpazioCiclismo : La EF Education - Nippo presenta una maglia apparentemente in line con le regole, ma non senza provocazioni… -